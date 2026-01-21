Кремъл отказа да коментира разговорите в Давос между пратениците на Тръмп и Путин

Кремъл днес заяви, че няма какво да каже публично във връзка с разговорите в Давос между пратениците на руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вчера пратениците казаха, че срещата им в Давос за вероятно бъдещо мирно споразумение, с което да бъде сложен край на войната в Украйна, е била „много позитивна“ и „конструктивна“.

Запитан за повече подробности, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че за Русия е било важно да получи информация за дискусиите между САЩ и европейците с Украйна. Той обаче добави, че не може да разкрие подробности, тъй като въпросите за решаване на украинския въпрос са „със закрит характер“.

Говорителят на Кремъл каза също, че Москва очаква повече яснота какво е имал предвид Тръмп, заявявайки, че САЩ разполагат с „тайно звуково“ оръжие, използвано по време на залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро.

В интервю пред „Нюз нейшън“ американският държавен глава каза, че „никой друг“ няма такова оръжие, каквото е използвано от Вашингтон при залавянето на Мадуро по-рано този месец.

Песков съобщи, че специалните служби на Русия са получили задача да анализират информацията и те работят по това.

Той каза също, че Путин ще разговаря с палестинския президент Махмуд Абас утре. Абас трябва да пристигне в Москва късно тази вечер, уточни говорителят на Кремъл.