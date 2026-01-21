Европол разби мрежа за трафик на наркотици с 20 нелегални лаборатории в Полша

Европейски следователи разкриха международна мрежа за трафик на синтетични наркотици, управлявана от територията на Полша, като конфискуваха повече от 9,3 тона наркотици и арестуваха над 100 заподозрени, съобщи полската прокуратура, цитирана от Ройтерс и БТА.
Операцията е била насочена срещу престъпна група, обвинена във внасяне на химически прекурсори от Китай и Индия и в произвеждането на синтетични наркотици в повече от 20 нелегални лаборатории. Наркотиците след това са били разпространявани на територията на Европейския съюз.
Прокурорите казват, че групата е управлявала сложна международна верига за доставки, като е внасяла по законен път големи количества химикали, които по-късно са били преопаковани и насочвани към нелегални лаборатории за наркотици в Полша и в Западна Европа. Полша е представлявала логистичния център на операциите.
Полската полиция публикува видеозапис, който показва как нейни полицаи извършват обиски в домове на заподозрени, в които са намерени огромни количества химикали и оборудване за дестилация.
Полските служби за борба с наркотиците започнаха разследване през 2022 г., което прерасна в операция на територията на няколко страни. Така властите разбиха повече от 20 нелегални лаборатории и производствени центрове на наркотици в Полша, Германия, Белгия, Нидерландия и Чехия, и конфискуваха повече от 9,3 тона наркотици, огромни количества химически прекурсори и други материали.
Полската прокуратура не предостави приблизителна оценка на стойността на конфискуваните наркотици.
Европол, агенцията на ЕС за борба с организираната престъпност, е позволила обмена на разузнавателна информация и координацията на полицейските акции отвъд границите, уточняват полските прокурори.