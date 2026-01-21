Европол разби мрежа за трафик на наркотици с 20 нелегални лаборатории в Полша

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейски следователи разкриха международна мрежа за трафик на синтетични наркотици, управлявана от територията на Полша, като конфискуваха повече от 9,3 тона наркотици и арестуваха над 100 заподозрени, съобщи полската прокуратура, цитирана от Ройтерс и БТА.

Операцията е била насочена срещу престъпна група, обвинена във внасяне на химически прекурсори от Китай и Индия и в произвеждането на синтетични наркотици в повече от 20 нелегални лаборатории. Наркотиците след това са били разпространявани на територията на Европейския съюз.

Прокурорите казват, че групата е управлявала сложна международна верига за доставки, като е внасяла по законен път големи количества химикали, които по-късно са били преопаковани и насочвани към нелегални лаборатории за наркотици в Полша и в Западна Европа. Полша е представлявала логистичния център на операциите.

Полската полиция публикува видеозапис, който показва как нейни полицаи извършват обиски в домове на заподозрени, в които са намерени огромни количества химикали и оборудване за дестилация.

Полските служби за борба с наркотиците започнаха разследване през 2022 г., което прерасна в операция на територията на няколко страни. Така властите разбиха повече от 20 нелегални лаборатории и производствени центрове на наркотици в Полша, Германия, Белгия, Нидерландия и Чехия, и конфискуваха повече от 9,3 тона наркотици, огромни количества химически прекурсори и други материали.

Полската прокуратура не предостави приблизителна оценка на стойността на конфискуваните наркотици.

Европол, агенцията на ЕС за борба с организираната престъпност, е позволила обмена на разузнавателна информация и координацията на полицейските акции отвъд границите, уточняват полските прокурори.