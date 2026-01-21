ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Свалихме 370 украински дрона

Путин и специалният пратеник на Тръмп ще се срещнат утре в Москва

Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс

Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф заяви в интервю пред CNBC, че се надява да се срещне с руския лидер Владимир Путин на 22 януари. Прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков потвърди пред ТАСС, че събитието е в графика на президента. 

Уиткоф каза от Давос, че в четвъртък вечерта ще замине заедно с предприемача Джаред Кушнер за Москва. 

"Представителите на САЩ планират в сряда вечерта да проведат среща с украинската делегация", каза още специалният пратеник на Тръмп. 

"През последните дни е постигнат голям напредък в разрешаването на ситуацията в Украйна", посочи още той. 

