Русия: Свалихме 370 украински дрона

Евродепутатите одобряват "засилено сътрудничество" за отпускане на заем от 90 млрд. евро от ЕС в подкрепа на Украйна

В сряда Парламентът на Европа даде зелена светлина за решението на Съвета да приложи процедурата за засилено сътрудничество, за да предостави на Украйна заем в размер на 90 млрд. евро, съолщават от прес службата на Европейския парламент.

Заемът за подкрепа от ЕС беше договорен на срещата на Европейския съвет в Брюксел на 18 декември 2025 г. и представен от Европейската комисия на 14 януари 2026 г. Тъй като Чехия, Унгария и Словакия се отказаха да подкрепят заема, споразумението беше прието по процедурата за засилено сътрудничество, механизъм, който позволява на желаещите държави членки на ЕС да си сътрудничат в конкретни области. Съгласно договорите процедурата за засилено сътрудничество изисква съгласието на Европейския парламент.

Процедурата беше одобрена с 499 гласа „за", 135 гласа „против" и 24 гласа „въздържал се". Във вторник членовете на ЕП решиха да ускорят работата си по заема и съпътстващите предложения, които следва да бъдат съгласувани между Парламента и Съвета по обичайната законодателна процедура.

