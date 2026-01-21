САЩ: DOGE може да са злоупотребили със социалноосигурителна информация

Министерството на правосъдието е уведомило федерален съдия в щата Мериленд, че членове на Департамента за правителствена ефективност (DOGE), работещи със Социалноосигурителната администрация (SSA), може да са злоупотребили с данни, получени от тази агенция, съобщи CNBC.

В съдебен документ от 16 януари представители на Министерството на правосъдието съобщават, че служители на социалноосигурителната администрация са ги информирали за своя проверка. При нея е установено, че през март, след като е влязла в сила временна съдебна заповед на съдия от Мериленд, неназована политическа организация се е свързала с двама членове на екипа на DOGE в агенцията с искане да анализират щатски избирателни списъци, които организацията е придобила.

Според Министерството на правосъдието целта на организацията е била „да открие доказателства за изборни измами и да отмени изборните резултати в определени щати".

Министерството посочва, че един от двамата членове на екипа на DOGE е подписал „Споразумение за данни за избиратели" с тази организация. Същото лице е изпратило подписаното споразумение на организацията на 24 март — четири дни след издаването на временната ограничителна заповед.

Към настоящия момент няма доказателства, че служители на социалноосигурителната администрация извън замесените членове на екипа на DOGE са били наясно с контактите с организацията за застъпничество. Нито пък са били информирани за „Споразумението за данни за избиратели". Това споразумение не е било прегледано или одобрено чрез процедурите на агенцията за обмен на данни", се казва в документа.

Министерството на правосъдието добавя, че не е ясно дали на политическата организация е била предоставена каквато и да е лична информация.

От администрацията разбрали за случая по време на несвързана проверка през ноември. През същия месец DOGE е прекратил дейността си.

Федералният съдия Елен Холандър от Мериленд е подписала временна ограничителна заповед през март, с която е забранила на DOGE достъп до „чувствителна, поверителна и лично идентифицираща информация".

Заповедта е издадена след като синдикат на държавните служители е подал иск през февруари с цел да блокира достъпа на ръководения от милиардера Илон Мъск DOGE до данни на Социалното осигуряване.

През юни Върховният съд отмени временната заповед и позволи на членовете на DOGE да получат достъп до данни на Социалното осигуряване.

През август, служители на DOGE бяха обвинени, че са боравили неправомерно с данни на Социалното осигуряване, като са поставили данните на милиони хора „в облачна среда, която заобикаля надзора".

В документа от петък Министерството на правосъдието признава, че част от данните не са били обработвани по надлежния ред.

„Администрацията не е знаела до скорошната си проверка, че членове на екипа на DOGE са използвали облачни пространства през този период. Администрацията не е успяла да определи точно какви данни са били споделени там или дали тези данни все още се съхраняват на сървъра", добавя Министерството на правосъдието.