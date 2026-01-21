ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Свалихме 370 украински дрона

Разследват бивш високопоставен служител на Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски СНИМКА: Архив

Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) и Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) заявиха днес, че в момента разследват високопоставен служител на президентската канцелария, който е и бивш член на управителния съвет на държавната нефтена и газова компания "Нафтогаз Украйна". Прокуратурата провежда разследването по подозрения за незаконно присвояване на средства в областта на зелената енергия през 2019-2020 г., предадоха Укринформ и Ройтерс, цитирани от БТА.

САП съобщи в социалните мрежи, че предполагаемото престъпление е свързано с предявяване на средства за зелена енергия за съоръжения, намиращи се на територията, окупирана от Русия през 2022 г. 

От НАБУ информират, че по случая са идентифицирани общо девет души, които са уведомени за подозренията срещу тях. Според Укринформ това са бившият заместник-ръководител на канцеларията на президента на Украйна и бивш член на надзорния съвет на НАК "Нафтогаз Украйна", брат му - собственик на мрежа от украински и чуждестранни компании, както и доверен човек на бившия високопоставен служител, ръководители и служители на контролирани предприятия, наред с бившия търговски директор на АД "Запорожиеоблэнерго".

