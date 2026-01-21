ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Свалихме 370 украински дрона

ЕП одобри „засилено сътрудничество“ за отпускането на заем от 90 млрд. евро за Украйна

Петър Къдрев, БТА

1640
ЕП

Днес Европейският парламент (ЕП) даде зелена светлина за решението на Съвета на ЕС да приложи процедурата за засилено сътрудничество, за да предостави на Украйна заем в размер на 90 млрд. евро, съобщи пресслужбата на ЕП в съобщение до медиите.

Заемът за подкрепа от ЕС беше договорен на срещата на Европейския съвет в Брюксел на 18 декември 2025 г. и представен от Европейската комисия на 14 януари 2026 г. Тъй като Чехия, Унгария и Словакия се отказаха да подкрепят заема, споразумението беше прието по процедурата за засилено сътрудничество - механизъм, който позволява на желаещите държави членки на ЕС да си сътрудничат в конкретни области. Съгласно договорите процедурата за засилено сътрудничество изисква съгласието на Европейския парламент.

Процедурата беше одобрена с 499 гласа „за“, 135 гласа „против“ и 24 гласа „въздържал се“.

Във вторник членовете на ЕП решиха да ускорят работата си по заема и съпътстващите предложения, които следва да бъдат съгласувани между ЕП и Съвета на ЕС по обичайната законодателна процедура.

ЕП

