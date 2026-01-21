Силяновска не иска да е Пенелопа, чакаща Одисей и да променя конституцията

Северна Македония не може да бъде „Пенелопа, която, чакайки Одисей, непрекъснато променя конституцията си по искане на някой отвън, забравяйки, че тя (конституцията) е закон над законите”, е заявила президентът на страната Гордана Силяновска на традиционния годишен прием за представители на дипломатическия корпус.

„Как е възможно и не е ли лицемерие и цинизъм, да се позоваваме на националния конституционен патриотизъм и консенсус, като бастион срещу промяната на учредителните актове на ЕС и да изискваме от една държава да изпълни „само още едно условие“, да направи „само още една отстъпка и конституционна промяна“, защото това е искал съседът, това е препоръчал докладчикът или Европейският съвет. Трудно е да се живее в перманентна несигурност. Странно е да се позоваваш на критериите от Копенхаген, а да настояваш за балкански искания, да очакваш реформи и върховенство на закона и да толерираш двустранност, вето и двойни стандарти”, е заявила в словото си, разпространено от кабинета ѝ Силяновска.

По думите ѝ малките държави трябва да бъдат най-гласовитите поддръжници на мултилатерализма, а през 2025 г. Северна Македония е била „надежден партньор на ЕС, отговорен, активен и достоверен член на НАТО, доказан фактор за стабилност в региона”.

„Ние сме малка държава, но културно и духовно конкурентен участник. За нас, както и за всички вас, идентичността не е аргумент срещу ЕС, а аргумент за ЕС, защото Европа е богата именно заради своето многообразие. Искаме да бъдем признати не само в икономиката и политиката, но и като знания, образование, наука, култура, спорт. Колко пъти сме доказвали, че можем да бъдем партньор, който олицетворява ценности, а не проблеми, въпреки че постоянно ни третирате като проблемни”, е заявила пред дипломатическия корпус в страната Силяновска по време на приема, който се е провел в Охрид.