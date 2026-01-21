Тръмп пристигна в Швейцария за форума в Давос

Американският президент Доналд Тръмп пристигна в Швейцария след няколко часово закъснение заради електрически проблем, който принуди президентският самолет „Еър Форс 1“ да се върне във Вашингтон за смяна на машината, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Тръмп кацна в Цюрих, откъдето се очаква той да отпътува за Давос.

Президентът на САЩ днес трябва да направи изказване пред Световния икономически форум в курорта в Швейцарските Алпи, но амбициите му да вземе контрола над Гренландия от Дания, която е страна членка на НАТО, могат да влошат отношенията му с европейските му съюзници и да хвърлят сянка върху първоначалните му планове да използва участието си на срещата на глобалния елит, за да говори за икономическите трудности на американците.

Американският президент пристига на международния форум в Давос след заплахите с мита срещу Дания и още седем съюзници, ако те не преговарят за прехвърляне на полуавтономната територия – отстъпка, която европейските лидери дадоха да се разбере, че не са готови да направят.

Тръмп каза, че ставките на митата ще започнат от 10% следващия месец и ще се покачат до 25% през юни – нива, които са достатъчно високи, за да повишат разходите и да забавят растежа, което потенциално може да навреди на усилията на Тръмп да намали високите разходи за живот.

В текстово съобщение, което се разпространяваше сред европейски представители тази седмица, президентът обвърза агресивната си позиция за Гренландия и с решението миналата година да не му бъде връчена Нобелова награда за мир. В съобщението си той казва на норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре, че повече не се чувства „длъжен да мисли само за мир“.

В Давос е планирано Тръмп да се срещне и с няколко световни и бизнес лидери, но двустранната му среща с германския канцлер Фридрих Мерц е била отменена заради късното пристигане на американския президент, отбелязаха от Берлин пред Ройтерс.