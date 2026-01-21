ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Босфора откриха тяло на руски плувец, изчезнал по време на състезание през август

СНИМКА: Pixabay

Турските съдебномедицински власти са потвърдили, че намерено в Босфора тяло принадлежи на руския плувец Николай Свечников, който изчезна по време на международно състезание през август, предаде турската телевизия Хабертюрк.

Тялото беше открито в Босфора вчера по време на дейности по почистване на морето, съобщи БТА.

Частната новинарска агенция ДХА (DHA) предаде, че властите са започнали разследване, което да установи дали тялото принадлежи на 30-годишния руски плувец Николай Свечников, изчезнал на 24 август по време на ежегодно плувно състезание в истанбулския пролив.

Тялото беше извадено на брега и откарано в моргата на Института по съдебна медицина в Истанбул за пълна аутопсия. Съдебномедицинската експертиза е потвърдила, че то принадлежи на руския плувец, посочва ДХА.

СНИМКА: Pixabay

