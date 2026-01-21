Тръмп от Давос: Няма да използвам сила срещу Гренландия, бяхме глупави да я върнем на Дания (Обновява се)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп започна речта си на Световния икономически форум в Давос, която е очакавана с огромен интерес в цял свят. След като говори за американската икономика, Тръмп започна с острите си критики към Европа, акцентирайки върху Великобритания и Германия. Тръмп обяви, че САЩ са "спасили" Гренландия и само те могат да я пазят. Американският президент обеща да не използва сила срещу острова.

„Спасихме Гренландия", каза той, наричайки самоуправляващата се датска територия „голямо, красиво парче лед".

„След войната върнахме Гренландия на Дания. Колко глупави бяхме да направим това?", каза той, добавяйки, че Дания е „неблагодарна" за това днес.

„Вероятно няма да постигнем нищо, освен ако не реша да използвам прекомерна сила и мощ там, където, честно казано, бихме били неудържими. Но няма да го направя", каза той.

„Хората си мислеха, че ще използвам сила. Не е нужно да използвам сила. Не искам да използвам сила. Няма да използвам сила. Всичко, което Съединените щати искат, е място, наречено Гренландия. Искам незабавни преговори, за да обсъдим още веднъж придобиването на Гренландия от страна на САЩ."

Превземането на острова, който според него стои „незащитен", е стратегически императив за Вашингтон, твърди той. „Само Съединените щати могат да защитят това гигантско парче лед, да го развият и подобрят."

Въпреки, че оказва натиск върху Европа да отговаря за войната на Русия в Украйна,Тръмп казва, че все още работи по това да я прекрати сам.

„Това е ужасна война", каза той в речта си. „Това е най-лошата от Втората световна война насам. Те продължават, ще надминат Втората световна война. Числата са потресаващи, колко хора са загубили. Те не искат да говорят за това."

Тръмп каза в речта си, че ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в сряда и че „се занимава с президента Путин".

„Правейки го, помагам на Европа. Помагам на НАТО и до последните няколко дни, когато им разказах за Исландия (той има предвид Гренландия), те ме обичаха. Наричаха ме татко."

По време на дълга част от речта си в Давос, посветена на подкрепата на Европа за възобновяема енергия, президентът на САЩ се фокусира върху Великобритания: „Те седят на върха на Северно море, един от най-големите резерви в света. „Но те не го използват и това е една от причините, поради които енергията им е достигнала катастрофално ниски нива със също толкова високи цени."

Президентът също отхвърли обвиненията, че петролът в Северно море е изчерпан: „Те дори не са открили петрола", твърди Тръмп. „Северно море е невероятно", добави той, но „не позволяват на никого да сондира екологично".

Тръмп разкритикува Германия за енергийната ѝ политика, твърдейки, че предишното правителство на канцлера Олаф Шолц е вземало лоши решения.

„Германия сега генерира с 22 процента по-малко електроенергия, отколкото през 2017 г. И това не е вина на настоящия канцлер", каза той. „Той решава проблема. Ще свърши чудесна работа. Но това, което са направили, преди той да стигне до там, предполагам, че затова е стигнал до там. А цените на електроенергията са с 64 процента по-високи.

„Има вятърни мелници в цяла Европа, има вятърни мелници навсякъде и те са губещи", добави той.

Тръмп все още се радва на блясъка на успешната американска военна операция във Венецуела, при която войските заловиха диктатора Николас Мадуро и го отведоха в САЩ, за да бъде обвинен в трафик на наркотици.

„Венецуела е невероятно място от толкова много години", каза той. „Но след това те се объркаха с политиката си. Преди двадесет години беше велика страна, а сега има проблеми. Но ние им помагаме."

И двете страни ще пожънат ползи от енергийните ползи, каза той. Тръмп похвали новия временен лидер на страната, Делси Родригес. Двамата разговаряха по телефона миналата седмица.

„Атаката приключи и те казаха: „Нека сключим сделка", каза Тръмп. „Повече хора трябва да направят това. Но Венецуела ще спечели повече пари през следващите шест месеца, отколкото през последните 20 години."

През по-голямата част от миналата година икономическите политики на Тръмп често бяха критикувани от водещите икономисти, че са опростени и потенциално вредни. Но икономиката на САЩ се оказа устойчива въпреки шокове, свързани с тарифите и имиграцията.

Сред експертите в Давос, Тръмп използва всяка възможност да им се намеси. „Почти всички така наречени експерти предричаха, че плановете ми за прекратяване на този неуспешен модел ще предизвикат глобална рецесия и неконтролируема инфлация", каза Тръмп. „Доказахме им, че грешат. Всъщност е точно обратното. За една година нашата програма доведе до трансформация, каквато Америка не е виждала от над 100 години."

Президентът на САЩ пристигна в алпийския курорт в Швейцария на фона на огромното напрежение заради заканите му да завладее Гренландия по един или друг начин.

В речта си Тръмп остро критикува „някои места" в Европа като „неразпознаваеми".

"И аз обичам Европа и искам да видя Европа да върви добре. Но тя не се движи в правилната посока. И можем да спорим за това, но няма спор. Не искам да обиждам никого и да казвам, че не го разпознавам.

Все по-нарастващите държавни разходи и „неконтролираната масова миграция" са ключови фактори за спада, каза Тръмп.