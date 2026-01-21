ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земеделци от Страсбург: Победихме! Споразумението с „Меркосур" влиза в Европейския съд

Дияна Райнова

Протеста на земеделци на 20 януари в Страсбург

„Победихме! Европейският парламент одобри предложението за решение да се изпрати търговското споразумение ЕС – Меркосур на Европейския съд за тълкувание дали е законосъобрзано и балансирано в частта „Земеделие", заяви Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Според специалисти, това означава отлагане на споразумението. Още на 18 декември на първия голям земеделски протест в Брюксел срещу правилата за общата селскостопанска политика през следващия програмен период след 2027 г., те поставиха „на дневен ред" и споразумението с Меркосур, което, според тях, прави европейското земеделие неконкурентноспособно и ще предизвика серия фалити.

На 20 януари в Страсбург на протест пред Европарламента земеделци от 17 страни повториха, че това споразумение обрича европейското земеделие. При тях слязоха да говорят и евродепутати. В същото време представители на организатора на протеста – най-голямата земеделска организация в Европа „Копа Коджека", водиха разговори с депутати от групите на различните партии в Европарламента.

