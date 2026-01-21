Аналена Бербок: ООН е под открита атака

Председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок днес заяви, че ООН е „под открита атака“ на фона на опасенията, че американският президент Доналд Тръмп може да планира да установи конкурентна на глобалната институция организация, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„От началото на тази година стана още по-ясно, че вече не всички пеем една и съща песен и поради това все повече държави членки се колебаят, когато обстоятелствата изискват принципни убеждения“, каза Бербок в изказване по време на Световния икономически форум в Давос. „ООН не само е под натиск, но е под открит натиск“, добави бившата германска външна министърка.

Тя отбеляза, че всички 193 страни членки имат място и право на глас в Общото събрание, „независимо колко са богати или силни“ и нарече Устава на ООН „общата световна застраховка „Живот“.

Тръмп, който наскоро разкри плановете си за създаване на Съвет за мир, който трябва да наблюдава усилията за възстановяване на ивицата Газа, беше подложен на критики относно устава на този орган, отбелязва ДПА.