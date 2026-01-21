Анкета: Служителите на Ватикана са недоволни шефовете си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Служителите на Ватикана са недоволни от техните шефове, показва допитване, цитирано от Франс прес.

Това е първо по рода си подобно проучване и беше публикувано от Асоциацията на светските служители на най-малката държава в света. Организацията представлява около 300 светски служители на Ватикана.

Ватиканските служители нямат право да сформират синдикати, припомня Франс прес.

Светският персонал на Ватикана, който в по-голямата си част живее извън пределите на най-малката държава в света, наброява около 4000 души, сред които готвачи, градинари и служители по поддръжката.

Според Асоциацията на светския персонал на Ватикана 250 души са участвали в анкетата, осъществена 15 декември до 7 януари. От тях 73,9% смятат, че между тях и ръководството има разминавания. 75,9% казват, че се чувстват подценени и демотивирани.

Асоциацията заяви, че е дълбоко обезпокоена от факта, че 56 процента от анкетираните хора са казали, че са били обект на несправедливост и на тормоз от страна на техен началник.

Покойният папа Франциск поддържаше понякога напрегнати отношения с персонала на Ватикана и някои служители изразиха пред Франс прес надежда за промяна при папа Лъв Четиринадесети, който дойде начело на църквата миналата година.

Една от първите мерки, предприети от американския папа, беше да възстанови премията от 500 евро за служителите на Ватикана по повод избирането на нов папа.

Хората, участвали в анкетата за условията на труд във Ватикана, бяха приканени да формулират идеи, които да бъдат представени на папата. Много от анкетираните са призовали за достойно отношение, за възможност да изразят мнението си и за реална защита на персонала чрез представителност, прозрачност, диалог и уважение.

Ватиканът притежава и собствен вестник, национален химн на латински, а папата е държавният глава на най-малката страна в света, съобщи БТА.

Около 900 души живеят в пределите на Ватикана, от папата и кардиналите през монахини, свещеници, дипломати и лаици.

Служителите на Ватикана получават необлагаеми заплати и се ползват от безплатни здравни грижи, припомня Франс прес.