В Гърция арестуваха 13 души заради измами с горива, възлизащи на 5 млн. евро годишно

Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Гръцката полиция разби престъпна организация, управляваща бензиностанции в различни части на страната, която редовно таксувала шофьорите с по-високи суми, използвайки специално разработен софтуер, като според оценките печелела от това по 5 милиона евро годишно, съобщиха властите, цитирани от електронното издание на в. „Катимерини“.

В полицейско съобщение се посочва, че 16 бензиностанции, заподозрени, че са участвали в схемата, са били затворени за две години, а 13 предполагаеми членове на престъпната група са арестувани. Издадени са заповеди за арест и на още петима души, съобщи БТА. 

Полицията отбелязва, че заподозрените са разработили собствен софтуер, който им позволявал да манипулират дистанционно колонките на бензиностанции, за да отчитат по-големи количества горива от действително доставените, като таксували клиентите средно с 10 процента повече.

Полицейската операция е проведена вчера, като е включвала 20 бензиностанции, девет жилища и фирмен офис в по-широкия район на Атина, Солун, Драма, Лариса, Тесалия и Евия. Полицията е конфискувала 59 компютъра, шест пистолета, арбалет, малки количества канабис и 250 000 евро в брой, се посочва в съобщението.

Заподозрените са изправени пред обвинения, сред които членство в престъпна организация, измама, пране на пари и данъчни престъпления, както и незаконно притежание на оръжие и наркотици.

Полицията заяви, че мрежата е действала най-малко от 2021 г. и се оценява, че е спечелила най-малко 25 милиона евро от незаконни дейности.

