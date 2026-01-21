Циклонът Хари вилнее в Южна Италия, тече евакуация (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Серията от бури, които връхлитат Южна Италия от дни и причиняват хаос и мащабни щети, продължава, без да отслабва и днес, съобщи италианската новинарска агенция АНСА.

Най-тежко засегнати от циклона Хари бяха Сицилия, Сардиния и Калабрия.

„Изглежда като военен бюлетин“, заяви Данило Ло Джудиче, кмет на Санта Тереза ди Рива, коментирайки опустошенията, причинени от екстремните метеорологични условия в града край Месина.

Сред нанесените щети е и огромно пропадане на част от крайбрежния път на града.

В Катания десетки семейства бяха принудени да се евакуират, след като бурното заради ветровете море е заляло крайбрежните части на града.

През нощта бяха засегнати и Еолийските острови от силното вълнение, като морето заля пристанища, пътища и жилища.

В калабрийския град Катандзаро пожарникари спасиха техник на енергийния гигант „Енел", който е бил блокиран в своя ван от придошлите води.



A tiny village in Sicily’s Messina province as Cyclone Harry sweeps through



Stay safe! pic.twitter.com/DodYTzhCx1 — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) January 20, 2026

Италиански фермери съобщават и за значителни щети по реколтата и селскостопанската инфраструктура, включително оранжерии, в резултат на бурите.