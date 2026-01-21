ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Приключваме със съветското въоръжение до 2030 г., ...

Времето София -2° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22135749 www.24chasa.bg

Циклонът Хари вилнее в Южна Италия, тече евакуация (Видео)

1924
КАДЪР: Екс/@repubblica

Серията от бури, които връхлитат Южна Италия от дни и причиняват хаос и мащабни щети, продължава, без да отслабва и днес, съобщи италианската новинарска агенция АНСА. 

Най-тежко засегнати от циклона Хари бяха Сицилия, Сардиния и Калабрия. 

„Изглежда като военен бюлетин“, заяви Данило Ло Джудиче, кмет на Санта Тереза ди Рива, коментирайки опустошенията, причинени от екстремните метеорологични условия в града край Месина.

Сред нанесените щети е и огромно пропадане на част от крайбрежния път на града. 

В Катания десетки семейства бяха принудени да се евакуират, след като бурното заради ветровете море е заляло крайбрежните части на града.

През нощта бяха засегнати и Еолийските острови от силното вълнение, като морето заля пристанища, пътища и жилища.

В калабрийския град Катандзаро пожарникари спасиха техник на енергийния гигант „Енел“, който е бил блокиран в своя ван от придошлите води. 

Италиански фермери съобщават и за значителни щети по реколтата и селскостопанската инфраструктура, включително оранжерии, в резултат на бурите.

КАДЪР: Екс/@repubblica

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини