Около 600 хил. са напуснали Киев от началото на 2026 г. заради руските удари по електрическата мрежа

В началото на 2026 г. около 600 хиляди души са напуснали Киев след масирани руски удари по електропреносната мрежа, довели до сериозни прекъсвания на електрозахранването. Това съобщи кметът на столицата Виталий Кличко пред The Times. По думите му изселилите се представляват близо една пета от общо 3 милиона жители на града.

Кличко уточни, че в резултат на атаките без отопление са останали 5635 жилищни сгради, като до момента отоплението е възстановено едва в около 1600 от тях. В същото време около 60% от Киев е без електричество.

Кметът определи ситуацията като „критична" и предупреди, че действията на руския президент Владимир Путин тласкат украинската столица към „хуманитарна катастрофа".

Той призова жителите да напуснат града, ако имат тази възможност, докато аварийните служби се опитват да възстановят електроподаването. По думите му положението е особено тежко, тъй като в много от сградите токът се възстановява за втори път, след като на 9 януари бяха поразени ключови обекти от критичната инфраструктура.

Междувременно нощните температури в Киев са паднали до минус 15 градуса. На 20 януари руската армия е извършила мащабна атака срещу Украйна, използвайки около 470 дрона, 47 крилати ракети и една балистична ракета. По думите на Кличко този удар е обезсмислил ремонтите по електропреносната мрежа, извършени след предишните атаки, като и в двата случая балистични ракети са поразили топлоелектрическа централа в Киев.

Във вторник без електрозахранване са останали 173 хиляди жители на столицата, съобщи енергийната компания ДТЕК. На левия бряг на реката са регистрирани и прекъсвания на водоснабдяването. В отговор на кризата властите са затворили детските градини и са удължили училищната ваканция до 1 февруари.

Преди това Киев преживя спиране на електрозахранването в резултат на руски удар в нощта на 9 януари. След това прекъсванията засегнаха близо 6000 жилищни сгради. Кличко призова жителите да напуснат.

Според украинското Министерство на енергетиката, руски атаки в нощта на 21 януари са довели до прекъсване на електрозахранването на потребителите в Одеска, Днепропетровска и Запорожка област. На 20 януари 1,1 милиона жители на Харковска област, или приблизително 90% от населението ѝ, останаха без ток, според ръководителя на администрацията Олег Синегубов. До вторник сутринта 460 000 клиенти бяха без ток. Той заяви, че властите се готвят за "най-лошия сценарий".

ДТЕК нарече ситуацията с електрозахранването в Украйна най-трудната за тази зима. Руските удари дойдоха в период на високо натоварване на електропреносната мрежа, причинено от силни студове.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че поради намаляването на подкрепата от съюзниците, ключови системи за противовъздушна отбрана, доставени от Запада, са изчерпали запасите си от боеприпаси, което е позволило на руската армия да пробие украинската отбрана чрез масивни комбинирани атаки.

Според президента повредената електропреносна мрежа на страната покрива само 60% от нуждите на населението. Към 15 януари производственият капацитет е бил 11 гигавата, докато са необходими 18.