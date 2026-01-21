Новият министър на отбраната на Украйна обеща реформа в армията

Новият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров обеща днес мащабна, основана на статистически данни реформа в украинската армия, която е най-голямата в Европа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че целта на Федоров е да възнагради командирите, постигащи резултати на бойното поле, и да даде на украинските сили предимство в борбата с по-голямата и по-добре оборудвана армия на Русия.

Федоров, който доскоро беше министър на цифровизацията, бе назначен на поста миналата седмица с поставената от президента Володимир Зеленски задача да внедри иновации и да подсили отбраната на Украйна на фронтовата линия и в небето.

В изявление за медиите, записано в края на миналата седмица и разпространено във вторник, Федоров каза, че ще започне с реформа на многолюдната администрация в министерството си. "Ако хората не показват измерими резултати, те не могат да останат в системата", заяви новият украински министър на отбраната.

Той посочи, че неговият екип е събрал "данни с голяма надеждност" за това къде министерството изразходва средства и къде могат да бъдат направени спестявания в контекста на стремежа му да се справи с големия бюджетен дефицит, посочва Ройтерс.

"Много е важно за да започнем систематично да пресмятаме всичко", заяви Федоров, подчертавайки важността на "математиката на войната". Той отбеляза, че неговото ведомство скоро ще стартира прилагането на система за контролиране на мисиите по отношение на полетите на дронове, която ще увеличи базата данни за резултатите на подразделенията и за тяхната ефективност. Подобна система ще влезе в сила и за артилерийските части.

"Трябва да видим цялата картина, за да опростим и да ускорим взимането на управленски решения", посочи министърът, допълвайки, че неговата цел е да увеличи загубите на бойното поле на руските сили, докато те станат уязвими.

Федоров допълни, че Украйна ще въведе система, която позволява на партньорите ѝ да отработват основаните си на изкуствен интелект военни модели съобразно ценни данни от бойното поле, събрани от Киев по време на почти четиригодишната война с Русия.

Министърът обяви вчера в социалните медии, че Украйна стартира съвместен проект с американската компания "Палантир Текнолъджис" (Palantir Technologies) под названието "Дейтарум" ("Dataroom") за развитието на изкуствения интелект на основата на данни от бойното поле. Целта на проекта е да спомогне прехващането на руски дронове.

Изтъквайки плановете си за военновременното министерство на отбраната в своя мандат, Федоров каза, че иска "да приобщи по-активно" украинските съюзници към проектите си. Той посочи, че екипът му се консултира с Центъра за стратегически и международни изследвания в САЩ и с американската корпорация РАНД (RAND), както и с британския Кралски институт на Обединените въоръжени сили (Royal United Services Institute/ RUSI).