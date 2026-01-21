ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Приключваме със съветското въоръжение до 2030 г., ...

7 сирийски войници са убити при атака с дрон на кюрдските сили

Дрон СНИМКА: Getty Images

Седем сирийски войници са били убити при атака с дрон, извършена от предвожданите от кюрдите Сирийски демократични сили (СДС) в североизточната провинция Хасака, съобщи днес Министерството на отбраната на Сирия, цитирано от Ройтерс и БТА. 

Според държавната новинарска агенция САНА мишена на нападението е бил цех за експлозиви, който е бил охраняван от сирийската армия.

СДС се изтеглиха тази седмица от големи райони в Северна и Източна Сирия, като отстъпиха тези територии на сирийските правителствени сили.

