7 сирийски войници са убити при атака с дрон на кюрдските сили

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Седем сирийски войници са били убити при атака с дрон, извършена от предвожданите от кюрдите Сирийски демократични сили (СДС) в североизточната провинция Хасака, съобщи днес Министерството на отбраната на Сирия, цитирано от Ройтерс и БТА.

Според държавната новинарска агенция САНА мишена на нападението е бил цех за експлозиви, който е бил охраняван от сирийската армия.

СДС се изтеглиха тази седмица от големи райони в Северна и Източна Сирия, като отстъпиха тези територии на сирийските правителствени сили.