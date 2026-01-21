ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мерц няма да присъства на церемонията по подписването на Хартата на Съвета за мир в Газа

Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Германският канцлер Фридрих Мерц ще замине за Швейцария утре сутринта и затова няма да присъства на церемонията по подписването на Хартата на Съвета за мир в Газа – инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп – по време на Световния икономически форум в Давос, заяви днес говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Той каза, че американската страна е уведомена за решението, и потвърди, че Германия е благодарна за получената покана да се присъедини към Съвета.

„Проучваме предложението и със сигурност ще отговорим по съответния начин в скоро време“, допълни представителят на Берлин.

Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

