Мерц няма да присъства на церемонията по подписването на Хартата на Съвета за мир в Газа

Германският канцлер Фридрих Мерц ще замине за Швейцария утре сутринта и затова няма да присъства на церемонията по подписването на Хартата на Съвета за мир в Газа – инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп – по време на Световния икономически форум в Давос, заяви днес говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той каза, че американската страна е уведомена за решението, и потвърди, че Германия е благодарна за получената покана да се присъедини към Съвета.

„Проучваме предложението и със сигурност ще отговорим по съответния начин в скоро време“, допълни представителят на Берлин.