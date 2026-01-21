ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Приключваме със съветското въоръжение до 2030 г., ...

Времето София -2° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22136284 www.24chasa.bg

Зеленски е в Киев, няма да се среща с Тръмп в Давос

2732
Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Президентът Володимир Зеленски в момента се намира в Киев, предаде Укринформ, като се позова на негов сътрудник. 

Съветникът на Зеленски по комуникациите Дмитро Литвин каза това пред журналисти, съобщи БТА. 

„В момента президентът е в Киев“, заяви Литвин в отговор на въпрос дали украинският президент планира да се срещне днес с американския си колега Доналд Тръмп в Давос.

По-рано през деня, в речта си на Световния икономически форум в швейцарския курорт, Тръмп каза, че ще се срещне на форума със Зеленски.

Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини