Шефът на НАТО похвали Тръмп в Давос, подтикнал Европа да се активизира

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте похвали днес президента на САЩ Доналд Тръмп по време на Световния икономически форум в Давос, предаде ДПА.

„Наистина смятам, че може да сме доволни, че той е там, защото той подтикна Европа да се активизира и да се изправи пред последиците от факта, че трябва да се грижи повече за собствената си отбрана“, каза Рюте по време на панелна дискусия.

Той посочи, че решението, взето през юни, за увеличаване на разходите за отбрана до 3,5 процента от брутния вътрешен продукт, както и допълнителни 1,5 процента за други области, свързани с отбраната и сигурността, е било от ключово значение в това отношение.

„Абсолютно съм убеден, че без Доналд Тръмп нямаше да вземем тези решения“, изтъкна Рюте, цитиран от БТА.