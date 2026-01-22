ICE - най-спорната агенция в САЩ, която Тръмп подчини в опит да депортира 1 млн. имигранти

Убийството на американка от агент на службата предизвика масови протести срещу начина ѝ на работа

Смъртта на 37-годишната Рене Гуудман от ръцете на агент на американската федерална Имиграционна и митническа служба (ICE) разтресе САЩ. Американката беше застреляна на 7 януари в Минеаполис. Това предизвика протести, в които хората настояват бурно за по-строг контрол на действията на ведомството.

Малко преди този инцидент почина българинът Ненко Ганчев. Мъжът издъхна през декември 2025 г. при неизяснени обстоятелства в имиграционен частен затвор.

Двете трагедии хвърлиха сянка върху работата на агенцията, която последните месеци агресивно се разправя с имигрантите в САЩ, дори когато те имат правото да пребивават на територията на страната.

ICE се ражда в месеците

след кървавия атентат на “Ал Кайда”

срещу кулите близнаци в Ню Йорк на 11 септември 2001 г. Причината за създаването ѝ е нуждата да се контролира по-строго имиграцията, след като става ясно, че извършителите на атаката са чужденци, успели да влязат в страната безпроблемно като са преодолели методите за контрол и проверка на Митническата служба на САЩ и Службата за имиграция и натурализация.

През 2002 г. Конгресът приема Закона за вътрешната сигурност, който разпуска двете ведомства, а на тяхно място създава три нови агенции и изцяло ново Министерство на вътрешната сигурност, което да ги управлява. Една от тези институции е ICE, другите са Митническата и гранична защита на САЩ и Службата за гражданство и имиграция.

Сама по себе си ICE е разследващото звено на новото министерство и е част от съвместна работна група за борба с тероризма, която се ръководи от ФБР. Правомощията ѝ обаче са различни от тези на средностатистическото полицейско управление. Тя е пряко подчинена на федералното правителство и може да функционира във всеки щат без значение дали местният губернатор харесва, това или не.

“Федералното правителство има изключителна юрисдикция за прилагане на имиграционното законодателство. Отделните щати могат да затруднят работата на ICE, като задържат информация за имигранти, живеещи на тяхната територия, но имат ограничена възможност да предотвратят нейните операции”, обяснява юристът проф. Емануел Маулеон от Университета на Минесота.

Агентите на ICE могат да спират, задържат и арестуват хора, за които подозират, че пребивават незаконно в САЩ. Ако искат да инспектират нечий дом или друго частно място от тях се изисква да имат съдебна заповед за това. Освен това те имат правото да задържат граждани при ограничени обстоятелства, например ако дадено лице се намесва в арест, нападне служител или e заподозряно, че е нелегален имигрант. Според медията ProPublica,

през първите девет месеца от втория мандат на Доналд Тръмп е имало над 170 инцидента,

при които федерални агенти са задържали американски граждани без основателна причина.

Всички президенти от 2002 г. насам са се възползвали от действията на агенцията. Най-много с нея е работил демократът Барак Обама. Той успява с нейна помощ да депортира от страната рекодните 2,4 млн. нелегални имигранти, голяма част от които латиноамериканци. Тези му действия му донасят прословутото прозвище Главния депортатор на САЩ и недоволството на редица организации за защита на правата на човека и на испаноговорещата общност.

За разлика от Обама, който работеше за контрол на имиграцията, без да изнася на всеослушание резултатите от действията на ICE, неговият републикански наследник Доналд Тръмп превърна този проблем в център на политическата си кампания. С това спецагенцията стана неизменна част от живота на американците. Още по време на първия си мандат богаташът от Ню Йорк се зарече да се бори с нелегално пребиваващите чужденци на територията на САЩ с всички средства на закона и с цялата власт, която има.

За да постигне това, той промени начина на работа на агенцията, назначавайки на ръководни позиции в нея лоялни длъжностни лица. Така той де факто я подчини на собствената си воля. Освен това Тръмп се опита чрез изпълнителни заповеди и собствената си трибуна да окаже натиск върху някои местни и щатски правоприлагащи органи, които през годините започнаха да ограничават сътрудничеството си с ICE.

Въпреки тези му усилия в първия си мандат Тръмп не успя да подобри резултатите на Обама по отношение на нелегалната имиграция. По информация на в. “Уошингтън поуст” депортациите, които той е успял да извърши за периода между 2017 г. и 2021 г., са около 986 хил. Според редица американски организации за правата на мигрантите причината за това е решението на републиканската администрация безразборно да извежда от страната нелегални пребиваващи, без значение дали те са извършили някакво престъпление, или просто работят на тъмно. Именно

липсата на фокус върху определена група хора

е забавило работата на ICE по това време, категорични са неправителствените организации.

“Администрацията на Обама имаше ясни приоритети в прилагането на закона за имиграцията и успя да оптимизира депортациите. Докато тази на Тръмп затрудни получаването на визи или легален статут и превърна всеки потенциален кандидат за пребиваване в приоритетна цел за извеждане от страната. Това решение затрудни работата на ICE”, твърди адвокатката София Дженовезе.

Откакто се завърна в Белия дом миналата година, Тръмп и някои от най-близките му съветници, сред които и зам.-шефът на кабинета му Стивън Милър, си поставиха амбициозната цел да депортират по 1 милион имигранти на година. Според анализатори тази цел е нереалистична и дори невъзможна, предвид нуждата от по-голямо финансиране и липсата на достатъчно служители в ICE. Освен това повечето имигранти в САЩ имат право претенциите им да бъдат разгледани в съда, преди да ги депортират.

Въпреки това вътрешни източници на Белия дом разказват, че Стивън Милър почти ежедневно обсъжда стратегии с представители на Министерството на вътрешната сигурност и ICE, за да постигне милион депортации на година. Една от тактиките за тази цел е да се намерят начини за експулсиране на 1,4 млн. имигранти, които вече имат окончателни заповеди за депортиране, но не могат да бъдат изведени, защото родните им държави отказват да ги приемат обратно, пише “Вашингтон пост”.

През последните 12 месеца американският президент значително разшири ICE и уголеми нейния бюджет. От всичките 170 млрд. долара за контрол на имиграцията и вътрешната сигурност, които Белият дом прие за следващите 4 г., 75 млрд. са отделени само и единствено за спецагенцията. Само за 2025 г. ICE е разполагала с 29 млрд. долара според либералния Център за правосъдие “Бренън”. Тази сума е почти три пъти по-голяма, отколкото през 2024 г. по времето на бившия президент Джо Байдън.

Към този момент политиките на Тръмп дават обещаващи резултати, но не се доближават до заветната цел да се депортират по милион души на година от Америка. По данни на Белия дом за периода 20 януари - 10 декември 2025 г. от страната са били изведени 605 хил. души. Въпреки че това число

не отговаря на първоначалните намерения на администрацията,

оттам подчертават, че са успели да убедят други 2,4 млн. души доброволно да напуснат САЩ. Други 65 хил. души пък са били задържани от ICE към 30 ноември 2025 г. според информация на имиграционната неправителствена организация Transactional Records Access Clearinghouse.

Американците имат сложно виждане за плановете на Тръмп за прилагане на имиграционните правила, показват социологически проучвания. Малко повече от половината смятат, че е необходимо известно ниво на депортиране, се вижда от скорошно допитване от октомври 2025 г. на изследователския център Pew. Но същото проучване показва, че американците имат опасения относно методите на републиканеца. Около 53% от участниците в изследването смятат, че Белият дом “прекалява” с грубата сила при контрола на нелегалната имиграция, докато останалите 36% подкрепят действията на правителството.