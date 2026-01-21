Заради грешка на GPS 3 месеца държали българин в окови в Америка (Обзор)

Адвокатът му твърди, че властите дори не са дали причина за ареста

Заради предполагаема грешка на джипиеса българин прекара три месеца в десет различни затвора на американските имиграционни власти. Правозащитни организации и досега не могат да разберат защо 37-годишният Дмитрий Георгиев е бил задържан толкова дълго време без обвинения, а най-интересното е, че той изобщо не е искал да влиза в САЩ.

Случаят се развива през есента на миналата година, когато Георгиев пристигнал в Монреал, столицата на канадската погранична провинция Квебек, Там той бил на гости на свой приятел. На 4 октомври наел кола и се отправил към Ниагарския водопад, за да го разгледа. Джипиесът обаче го отвел до граничен пункт с американския щат Върмонт. Когато разбрал какво се е случило, се опитал да обясни на американските погранични власти, че се е объркал и искал да обърне колата, за да се върне обратно.

“Казаха ми само, че нямам право да влизам в САЩ”, разказва българинът пред сайта Wbur. По думите му американците отказали да му позволят да се прибере в Канада, след което агенти на федералната Имиграционна и митническа служба (ICE) го арестували. Така той се озовал в правна и административна спирала, която го принудила през следващите три месеца да смени 12 вътрешни полета между различните центрове за задържане на агенцията.

Българинът споделя, че надзирателите са се държали прилично с него, но при трансферите из САЩ често пъти е бил оставян дълго време без вода.

“Бях с окови на ръцете и краката по време на пътуванията, спах на бетонни подове и често оставах с часове без вода”, твърди той. Добавя, че заради случилото се е страдал от депресия, не е можел да спи и дори имал халюцинации.

Дни след ареста на Георгиев адвокатът Анди Пелчър от организацията Vermont Asylum Assistance Project го интервюира в център на ICE в град Сейнт Олбанс. Пелчър казва, че не е имало причина ICE да не му разреши т.нар. “доброволно напускане” и да го качи на редовен търговски полет към дома му в Германия, където живеел от години.

“Няма криминално минало, няма повдигнати федерални обвинения и човекът ясно заявява, че не търси никаква форма на закрила”, казва Пелчър. Той твърди, че е опитал да убеди федералните агенти да започнат процедурата за доброволно извеждане, но така и не е получил отговор.

Адвокатът разказва, че през декември успял да се свърже с говорител на ICE в Бостън. Той му обяснил, че Георгиев е бил задържан, след като властите получили сигнал за подозрителен човек с раница, който се разхожда близо до местен имот. Въпросното лице дори имало наркотици в себе си. Пелчър обаче е категоричен, че от разговора не е станало ясно дали говорителят има предвид неговия клиент.

“Звучи ми така, сякаш е имал лични лекарства, а Министерството на вътрешната сигурност се опитва да замаже грешката си. Ако наистина Георгиев е имал нелегални субстанции в себе си, е щял да има повдигнато обвинение”, обяснява защитникът.

Малко преди Нова година името на Георгиев изчезва от онлайн системата на ICE за издирване на задържани, която често е единственият начин да се разбере къде се намира даден човек. Един от роднините му в Германия казва, че той е излетял за Полша и е бил на път да се прибере за Нова година. Откакто е освободен, Георгиев отказва да даде коментари за случилото се. За Пелчър случаят на Георгиев сочи към смесица от ведомствена некомпетентност и претоварване на системата.

