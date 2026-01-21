Трима са убити при взрив на кола бомба в Йемен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души бяха убити днес в Южен Йемен при взрив на кола бомба. Нападението вероятно е било насочено срещу лидера на подкрепяна от Саудитска Арабия въоръжена групировка, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на очевидци и на служители на силите за сигурност.

Свидетелите описаха инцидента, случил се северно от Аден, като насочен срещу Хамди Шукри - високопоставен служител на „Бригадите на гигантите“, който е оцелял. Те заявиха, че четирима души, които са пътували в кортежа му, преминаващ през района, са били ранени.

Най-малко три тела са били прехвърлени в болница „Ибн Халдун“, заяви медицинска сестра.

Служител от силите за сигурност потвърди пред АП удара срещу кортежа на Шукри.

За момента никой не е поел отговорност за нападението, съобщава БТА.

Йемен е затънал повече от десетилетие в гражданска война, която включва сложни религиозни и племенни спорове и намесата на регионални сили. „Бригадите на гигантите“ работят с подкрепяните от Саудитска Арабия „Сили на националния щит“ за възстановяване на контрола над райони в Южен Йемен, които през декември бяха завзети от подкрепяни от ОАЕ сепаратисти.