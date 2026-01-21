Тръмп в Давос: Без нас всички щяхте да говорите немски и малко японски (Обзор)

Президентът обеща да вземе Гренландия без сила

Обичам Европа и искам да видя как Европа се развива добре, но тя не се движи в правилната посока. Ние искаме силни съюзници, а не сериозно отслабени. Това заяви Доналд Тръмп по време на Световния икономически форум в Давос в сряда.

Преди дългоочакваната му реч в швейцарския курорт световните лидери осъдиха агресивния му подход към анексирането на Гренландия.

Според американския президент Старият континент “не се движи в правилната посока” поради “все по-нарастващите държавни разходи, неконтролираната масова миграция и безкрайния чуждестранен внос”.

“Честно казано, някои места в Европа вече дори не са

разпознаваеми”, каза Тръмп. Обърна се към аудиторията в залата с думите, че без САЩ всички са щели да говорят немски и малко японски. Допълни, че Дания е била превзета от Германия “само след шест часа боеве”, което е накарало страната му да се намеси “с големи разходи”. Тръмп отново настоя, че само САЩ сега са способни да защитават този “огромен, необезпечен остров”. Подчерта, че САЩ са спечелили Втората световна война и значението на Гренландия за американската сигурност.

“След войната върнахме Гренландия. Колко глупави бяхме да го направим?

Но го направихме. Колко неблагодарни са сега?”, съжали Тръмп. Потвърди, че Вашингтон няма да използва военна сила, за да придобие острова. Но поиска незабавни преговори за придобиването на Гренландия от Дания.

“Само САЩ могат да защитят тази гигантска маса земя, това гигантско парче лед”, обобщи републиканецът. Отхвърли и твърденията, че превземането на острова би навредило на НАТО: “Даваме толкова много, а получаваме толкова малко в замяна”.

Изключителни бяха мерките за сигурност по време на речта на президента, която надхвърли един час. Дори някои известни личности не бяха допускани да влязат в залата, а тези вътре да излизат от нея, твърди Би Би Си.

