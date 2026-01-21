Болници в Газа: Най-малко 11 палестинци са убити от израелските сили

Израелските сили убиха днес най-малко 11 палестинци, включително деца, в ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на информация от болници в анклава. Сред жертвите са 13-годишни момчета, които са събирали дърва за огрев, трима журналисти и жена, уточняват от лечебните заведения.

В един от случаите 13-годишен палестинец, баща му и младеж на 22 г. са били поразени от израелски дронове в източната част на бежанския лагер "Бурейдж", в централната част на крайбрежната територия, според информация от болницата "Мъчениците от Ал Акса" в град Дейр ал Балах. Там са били откарани телата на убитите.

За момента не е ясно дали загиналите палестинци са навлезли в зона, контролирана от Израел, съобщава БТА.

Израелската армия, обяви, че е нанесла удар, след като няколко души са били забелязани в централната част на ивицата Газа да управляват дрон, представляващ заплаха за нейните военнослужещи.

"След разпознаване и поради заплахата, която дронът представляваше за военнослужещите, Израелските сили за отбрана нанесоха удар по заподозрените, които насочиха дрона", обяви израелската армия.

Друго 13-годишно момче е било застреляно от израелски военнослужещи, докато е събирало дърва за огрев в източния град Бани Сухейла, обявиха от болница "Насър" след приемане на тялото му. В разпространено в социалните мрежи видео се вижда как бащата на Моацем аш Шарафи плаче над тялото, пояснява АП. "Той излезе за дърва сутринта, гладен", каза пред АП майката на убитото момче Сафаа аш Шарафи.

По-късно днес израелски удар по град Захраа в централна Газа порази превозно средство с трима палестински журналисти, които са правили репортаж за новооткрит лагер за изселници, администриран от комитет към египетското правителство, съобщи говорителят на комитета Мохамед Мансур, цитиран от АП.

Телата на двама от журналистите са били отнесени в болница "Аш Шифа" в град Газа, а тялото на третия - в "Мъчениците от Ал Акса".

Според информация на медици за Ройтерс трима души, сред които 10-годишно момче, са били убити от израелски танк в централната част на ивицата Газа.

Двама души са загинали при огън, открит от израелски военнослужещи, в град Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа. В единия случай е убито 13-годишно момче, уточняват палестински здравни работници за Ройтерс.

Над 470 палестинци са убити в ивицата Газа от октомври миналата година насам, когато бе постигнато споразумение за прекратяване на огъня между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", сочат данни на здравното министерство в анклава. Според тази информация най-малко 88 са хората, убити от израелските сили близо до разграничителните линии между контролираните от Израел територии и повечето райони с палестинско население.