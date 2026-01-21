Под 200 000 са оцелелите при Холокоста, които още са живи

Нови данни, публикувани от Конференцията за еврейски материални искове срещу Германия (Claims Conference), показват, че по целия свят са живи около 196 600 оцелели евреи по време на Холокоста, като се подчертава, че оцелелите намаляват бързо, повече от осем десетилетия след трагичните събития, предаде израелската новинарска агенция ТПС, цитирана от БТА.

Данните бяха публикувани преди Международния ден за възпоменание на Холокоста на 27 януари. Денят, определен от Организацията на обединените нации, отбелязва годишнината от освобождението на нацисткия концентрационен лагер Аушвиц-Биркенау от съветските войски през 1945 г. По време на Втората световна война шест милиона евреи са систематично убити от нацистка Германия и нейните съюзници.

„Данните предоставят ясна и актуална картина на оцелелите по света“, посочва Конференцията, описвайки цифрите като основен ресурс за разбиране на „необходимостта от продължаваща подкрепа и възпоменание“.

Броят на оцелелите е намалял рязко само за една година. През януари 2025 г. оценките са, че около 220 000 еврейски оцелели от Холокоста все още са живи. Последното преброяване показва спад с над 23 000 души, което подчертава спешната необходимост от документиране на техните свидетелства и удовлетворяване на нуждите им от социална грижа.

Географски, Израел е дом на половината от всички живи оцелели евреи, с приблизително 97 600 души. Северна Америка представлява 18% от световния брой, включително около 31 000 оцелели в Съединените щати, или около 16% от световната общност. Западна Европа е дом на 17% от оцелелите, а около 11% живеят в страните от бившия Съветски съюз.

Франция има третия по големина брой оцелели след Израел и САЩ – около 17 300 души, следвана от Русия с 14 300 и Германия с 10 700. По-малки, но все още значителни групи живеят в Украйна, Канада, Унгария, Австралия и Беларус.

Данните също така показват колко напреднала е възрастта на повечето оцелели. Средната възраст е 87 години, като възрастовият диапазон е от 79 до над 100 години. Малко над 1% са стогодишни, а 30% са на 90 или повече години. Почти всички оцелели – 97% – са класифицирани като „деца оцелели“, което означава, че са родени между 1928 и 1946 г. и са преживели Холокоста като деца.

Жените съставляват мнозинството от оцелелите – 62%, докато мъжете са 38%.

Освен демографските данни, Конференцията подчертава и обхвата на компенсациите и социалната подкрепа, която в момента се предоставя. Около 34% от оцелелите, или приблизително 68 000 души, получават месечни пенсии, договорени от организацията, докато други имат право на еднократни или годишни обезщетения. Седемдесет и едва процента (около 139 000 души) получават или наскоро са получавали социални услуги чрез повече от 300 агенции, финансирани от Конференцията.

Организацията отбелязва, че 67 600 оцелели имат право на допълнителна помощ чрез Фонда за основни нужди, който осигурява целенасочена хранителна подкрепа на най-уязвимите икономически. Както подчертава организацията, цифрите отразяват както „напредналата възраст на оцелелите, така и критичната важност от продължаваща грижа и подкрепа“, докато техният брой продължава да намалява.