Майка на 10 деца държала като робиня в дома си жена в продължение на 25 години

Майка на десет деца е изправена пред затвор, след като е държала като робиня на семейството си жена в продължение на 25 години.

56-годишната Аманда Уиксън се съгласила да приеме жертвата, която тогава била на средношколска възраст, за един уикенд през 1996 г., но я задържала до 2021 г., когато робинята използвала телефон, който тайно била скрила, за да вдигне тревога.

Когато служителите на реда отишли ​​на адреса на Уиксън, те открили жертвата, сега жена на около 40 години, насинена и без зъби, спяща в мухлясала и влажна спалня, която била оприличена на затворническа килия, пише "Дейли мейл".

Записи по тялото ѝ показват, че изглежда слаба, плаха, немита и уплашена, със синина, която тя приписва на Уиксън. Жертвата казала на служителите на реда, че за последно се е къпала преди повече от година.

Уиксън беше осъдена по множество обвинения за нападение, причинило действителна телесна повреда, незаконно лишаване от свобода и изискване от лице да извършва принудителен или задължителен труд.

Съдия Иън Лори от Канзас Сити одобри условна гаранция на Уиксън преди изслушването за произнасяне на присъдата през март.

Но съдията ѝ казал, че присъдата е „сигурна".

Докато обобщаваше делото във вторник, съдия Лори заяви, че обвинението, в което се очертават твърденията за дългосрочно домашно робство, има „почти дикенсовско качество".

По време на двуседмичен процес прокурорът Самюъл Джоунс заяви, че жертвата на съвременно робство е била уязвима жена, която на практика е „изчезнала" от обществото.

Кралският съд в Глостър изслуша, че жертвата е била строго контролирана, рядко ѝ е било позволено да напуска двата дома, където е живяла с Уиксън през четвърт века от робството си, била е задължена да иска храна, отказвани са ѝ места за пране и медицински грижи и е била принуждавана да чисти обилно, често на колене.

Жертвата твърди, че е била принуждавана да се грижи за децата на подсъдимата и е била често нападана.

Съдебните заседатели са чули, че е родена в нефункционално семейство и че Уиксън се е намесила, за да помогне, когато вече не са могли да се справят с нея.

Голяма част от малтретирането е било извършено в имот в Тюксбъри, Глостършир, градът, където Уиксън все още живее.

Жертвата описва множество нападения, включително удряне с юмруци, стъпкаване, бутане по стълби, удари с метла, принуждаване да бъде подстригана и удушена, и твърди, че други деца на адреса не са били принуждавани да вършат домакинска работа, както тя.

"Тя е била държана вътре и не е могла да напусне адреса, нападана е и е била удряна много, много пъти и е била принуждавана да работи под заплахи за насилие. В продължение на много години ѝ е била отказвано да яде храна и да се мие.", каза прокурорът.

На съдебните заседатели е било казано, че няма медицински или стоматологични досиета за жената като възрастен и че не е посещавала лекар от две десетилетия.

Уиксън е призната за виновна по две обвинения за изискване от лице да извършва принудителен или задължителен труд, едно обвинение за незаконно лишаване от свобода и три обвинения за нападение, причинило действителна телесна повреда

„Липсата на записи от болницата, лекаря и зъболекаря или каквото и да е участие в социалните услуги в продължение на 20 години предоставя допълнителна подкрепа за това, че никога не ѝ е било позволено да напуска дома", каза още прокуратурата.

„Към края на 90-те години на миналия век изглежда, че жената е изчезнала в черна дупка. Нито една среща, която да е оставила запис, нито едно наблюдение на нея пред къщата."