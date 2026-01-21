ЕС блокира търговското споразумение със САЩ до прекратяване на заплахите към Гренландия

Бернд Ланге, председател на комисията по международна търговия на ЕП и постоянен докладчик за САЩ, направи следното изявление относно статуса на търговското споразумение между ЕС и САЩ.

След среща с докладчиците в сянка на комисията по международна търговия (т.е. представителите на политическите групи) Бернд Ланге (С&Д, Германия) заяви: „Европейският парламент работи усилено, за да определи позицията си по двете законодателни предложения от „Търнбери", за да може да започне преговори със Съвета и да изпълни ангажиментите на ЕС по споразумението между ЕС и САЩ.

Споразумението от Търнбери щеше да суспендира митата върху всички промишлени стоки от САЩ и да създаде система от митнически тарифни квоти за голям брой селскостопански хранителни продукти от САЩ, влизащи в ЕС. Въпреки това, като застрашават териториалната цялост и суверенитета на държава членка на ЕС, и като използват митата като инструмент за принуда, САЩ подкопават стабилността и предвидимостта на търговските отношения между ЕС и САЩ.

Днес докладчиците в сянка от комисията по международна търговия потвърдиха непоколебимия ангажимент на Европейския парламент към суверенитета и териториалната цялост на Дания и Гренландия. Предвид продължаващите и ескалиращи заплахи, включително заплахи за въвеждане на нови мита, срещу Гренландия и Дания и техните европейски съюзници, нямаме друга алтернатива, освен да преустановим работата по двете законодателни предложения от „Търнбери", докато САЩ не решат да се ангажират отново по пътя на сътрудничеството, а не на конфронтацията, и преди да бъдат предприети по-нататъшни стъпки."

Запис от пресконференция по темата с г-н Бернд Ланге може да бъде проследен тук.

Контекст

През юли 2025 г. ЕС и САЩ постигнаха политическо споразумение по митнически и търговски въпроси (Споразумението от Търнбери), подробно очертано в съвместно изявление от август 2025 г., с което се обявява рамково споразумение между ЕС и САЩ. След това Европейската комисия публикува две законодателни предложения, насочени към прилагането на някои митнически аспекти на Рамковото споразумение между ЕС и САЩ.

Комисията на ЕП по международна търговия отговаря за законодателния процес в Парламента и за воденето на преговори с правителствата на дър