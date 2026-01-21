Евродепутатът Емил Радев за мигрантите в ЕС: Който няма право да остане, да бъде върнат незабавно

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев настоя за безкомпромисно прилагане на Пакта за миграцията и убежището и за ефективно връщане на нелегалните

мигранти.

„Който няма право да остане, трябва да бъде върнат незабавно! Очакваме новият Регламент за връщанията да работи без изключения, защото компромисите са за сметка на сигурността на европейските граждани",

категоричен бе Радев.

Той взе участие в дебатите за контрола върху

миграцията, които се проведоха по искане на ЕНП в рамките на настоящата сесия на Европейския парламент в Страсбург.

„Или Европа контролира миграцията, или миграцията контролира Европа. Среден път няма! Твърде дълго гледахме как системата се заобикаля, как

правилата се неглижират и как доверието на гражданите се топи. България рано прозря опасността, но други държави я подцениха и сега берем плодовете – рискове за сигурността и разклатена социална стабилност в

редица страни от ЕС", заяви Радев, който е зам.-председател на правната комисия в ЕП.

Той цитира данни на Фронтекс, според които незаконните преминавания на европейските граници са намалели с 26% през миналата година. „Това е

най-ниското ниво от четири години насам, но не бива да се възприема като сигнал за отпускане, а като повод за още по-решителни мерки", категоричен бе българският евродепутат.

По думите му ЕНП е за Европа, която пази границите си и се справя с нелегалната миграция, а 2026 г. ще бъде решаваща.

„Пактът за миграцията и убежището влиза в сила само след няколко месеца и няма място за колебания", изтъкна Емил Радев от трибуната на Европейския парламент.

Той обърна специално внимание на визовата политика, която определи като стратегически инструмент за защита на границите и управление на

миграцията.

„Сътрудничеството с трети държави трябва да носи реални резултати, а не да се свежда до декларации", акцентира още Радев, визирайки възможността за отмяна на търговски и визови облекчения при

отказ на страните по произход да приемат обратно мигранти.

В заключение евродепутатът се обяви за справедлива, но твърда миграционна политика. „Това не ни прави по-малко солидарни, а по-отговорни в защитата на европейските граждани", мотивира се Емил

Радев.