Разпознаха 29 жертви от пожара в най-големия пакистански град Карачи

Досега са разпознати 29 жертви на пожара в многоетажния търговски център "Гул Плаза" в най-големия пакистански град - Карачи, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Те казаха, че днес са били намерени тленни останки на още над 10 души.

Екипите, участващи в операцията по издирването, проникнаха за първи път в магазин, където изпаднали в паника хора са търсили спасение по време на съботния пожар. Сийд потвърди, че в главната болница на Карачи са донесени над двайсет части от тела в петия ден на издирвания. Държавният служител Джавед Наби Хосо каза пред АП, че броят на новооткритите жертви може да е между 15 и 25, съдейки по частите от телата. Все още се разследва причината за пожара. Настоящата версия на полицията е късо съединение, информира БТА.

Междувременно десетки опечалени присъстваха днес на първото погребение на жертва на пожара в Карачи - собственика на магазин Шахроз Икбал.

Най-големият град в Пакистан има дълга история на смъртоносни пожари, причина за които най-често са ниските стандарти на противопожарна безопасност, небрежност при прилагането на законовите мерки и незаконното строителство. През ноември 2023 г. пожар в мол взе 10 жертви, а 22 души получиха изгаряния. Едно от най-смъртоносните промишлени бедствия в историята на Пакистан стана през 2012 г., когато при пожар в шивашка фабрика загинаха най-малко 260 души, припомня АП.