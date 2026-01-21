Освободиха френски журналист, арестуван в Турция на прокюрдска демонстрация

Френският журналист Рафаел Букандура, който беше арестуван в понеделник в Истанбул, докато отразявал прокюрдска демонстрация, съобщи днес за АФП, че е освободен.

Репортерът, който живее и работи законно в Турция от над десет години, беше прехвърлен сутринта в център за задържане в Арнавуткьой, близо до международното летище на Истанбул, а адвокатите му изразиха опасения, че може да бъде експулсиран.

35-годишният Букандура, кореспондент на няколко френски медии, сред които седмичното списание „Курие ентернасионал" и всекидневникът „Уест Франс", се е обадил на съпругата си от такси на път към дома, а след това и на репортер от АФП, за да съобщи новината, потвърди кореспондентът на „Репортери без граници" в Турция Ерол Йондерглу, съобщи БТА.

Според адвоката му, той е бил обвинен, че е скандирал лозунги по време на демонстрацията, което той категорично е отрекъл, повтаряйки, че е бил там в качеството си на журналист.

Журналистът беше задържан в понеделник в Истанбул от полицията по време на митинг на прокюрдската партия ДЕМ срещу офанзивата на Дамаск в североизточна Сирия, съобщи по-рано тази седмица Франс прес, като цитира изявление на партията.