Очакват екстремни зимни условия в САЩ заради полярния вихър

Голяма част от територията на САЩ ще бъде обхваната от тежки зимни условия в края на тази седмица. Очакват се температури далеч под нулата, обилни снеговалежи и опасни заледявания. Причината е деформация на полярния вихър, предизвикана от сблъсъка между необичайно топлите арктически води и студения континентален въздух, предаде Асошиейтед Прес.

Метеоролозите предупреждават, че две трети от източната част на страната са застрашени от зимна буря, чиито щети могат да бъдат съизмерими с тези на мощен ураган. Прогнозите сочат, че студената вълна ще се задържи до началото на февруари, което означава, че натрупаният сняг и лед ще се топят бавно.

Бурята, която се очаква в петък, ще се разпростре от Ню Мексико до Нова Англия и крайните южни щати. Според Националната метеорологична служба около 230 милиона души ще бъдат засегнати от температури под -7°C, а близо 150 милиона – от силни снеговалежи и поледици, информира БТА.

Полярният вихър – огромна маса арктически въздух, която обикновено остава над Северна Канада и Аляска – в момента се разширява на юг. Процесът е подсилен от атмосферни вълни над Сибир и незаледените зони на Арктика. В комбинация с влагата от Калифорния и Мексиканския залив това ще доведе до тежки заледявания в много райони. Експертите подчертават, че тези екстремни явления са резултат от затоплянето на Арктика, което придава допълнителна енергия на полярния вихър и буквално „изтласква" ледения въздух към вътрешността на континента