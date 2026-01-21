ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Найджъл Фараж не е изплатил 17 свои финансови задължения за 511 000 долара

Найджъл Фараж Снимка: X/ @Nigel_Farage

Найджъл Фараж, лидерът на британската популистка партия "Реформирай Обединеното кралство", е допуснал неволно 17 нарушения на правилата за деклариране на финансови интереси, включително плащания от "Гугъл" и "Екс" (X) на Илон Мъск, предаде Ройтерс, като се позова на представител на парламента.

Плащанията възлизат на общо около 511 000 долара, като повечето от тях са направени през миналата година. Няколко от тях са от британската новинарска телевизия "Джи Би Нюз" (GB News), сочи доклад, публикуван днес.

Комисарят по стандартите на парламента Даниел Грийнбърг е стигнал до заключението, че пропуските "са били непреднамерени и са причинени от кадрови и други административни проблеми". Той заяви, че нарушенията са свързани с неспазването от страна на Фараж на задължението да декларира плащанията в срок от 28 дни.

Фараж каза, че поема пълна отговорност за пропуските и че закъснелите декларации не отговарят на очакванията към публичните личности, информира БТА.

"Това беше административна грешка от моя страна и от страна на екипа ми, за която мога само да повторя нашите искрени извинения", е написал той в писмо до Грийнбърг от 12 ноември.

Говорител на Лейбъристката партия на премиера Киър Стармър, която изостава от партия на Фараж в социологическите проучвания, заяви, че правителството ще затегне правилата за вторите работни места на депутатите, за да "гарантира, че обществото получава вниманието, което очаква и заслужава от избраните си представители".

Фараж заяви, че неговите обстоятелства се различават от тези на другите депутати, като посочи "много сложния и комплексен набор от интереси", включително работата му като телевизионен водещ и бизнесмен.

