Словения отказа да се присъедини към Съвета за мир...

Иран официално обяви 3117 загинали при протестите

Протестите в Иран СНИМКА: Екс/ @FAB87F

Иранската държавна телевизия оповести днес първите официални данни за броя на жертвите при последните протести, като заяви, че 3117 души са загинали по време на демонстрациите, започнали на 28 декември, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че това число е по-малко от 4560-те жертви по данни на активисти за защита правата на човека.

Иранската държавна телевизия излъчи тази вечер изявление на Фондацията на мъчениците, в което бе дадена бройката 3117. Според него са загинали 2427 цивилни и служители на силите за сигурност. За останалите жертви не се дават подробности, съобщава БТА.

Базираната в САЩ новинарска агенция "Хюман Райтс Активистс" посочи днес, че броят на загиналите е 4560.

Агенцията, която се е позовавала на мрежа от активисти в страната, които потвърждават всички съобщавани смъртни случаи, е била точна през годините по отношение на демонстрациите и безредиците в Иран, посочва АП.

Асошиейтед прес прави уговорката, че не може да оцени чрез сравняване на данните от други източници какъв е броят на жертвите.

