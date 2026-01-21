Словения отказа да се присъедини към Съвета за мир в Газа

Словенският премиер Роберт Голоб каза днес, че не е настъпил моментът, в който Словения трябва да се присъедини към Съвета за мир в Газа, съобщи словенската национална телевизия РТВ Сло. Той каза още, че словенската политика е единна по този въпрос, както и че няма да участва в срещите в Давос.

„Убедени сме, че за държава като нашата именно международният ред е най-добрата възможна защита на нашите национални интереси и също така гаранция, че можем да живеем в мир. Поради тази причина в момента смятаме, че още не е настъпил моментът да се присъединим към поканата за участие в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп", каза Голоб на пресконференция.

Той добави, че всяка инициатива, която може да успокои ситуацията в Близкия изток, заслужава похвала, но тази покана е опасна, защото засяга по-широкия международен ред, а не само успокояването на положението в Газа, информира БТА.

Голоб каза още, че утре в Давос няма да присъства на обявената среща, а „вечерта в Брюксел ще търсим единство и решителност от всички европейски държави, за да дадем отговор, който ще бъде единен, общ и в който, вярвам, на първо място ще бъде правото на териториална цялост, суверенитет и неприкосновеност на границите. С това нямаме предвид само Гренландия, а по-широката сфера на международните отношения. Ако искаме международната общност някога отново да живее в мир, това е единственият възможен път напред", заяви словенският премиер.

Някои страни като Израел, Саудитска Арабия, Турция, Египет, Йордания, Индонезия, Пакистан и Катар, приеха поканата за присъединяване към Съвета за мир, заявиха външните министри на страните в съвместно изявление днес. Въпреки това редица други държави посрещнаха инициативата с предпазливост, като дипломати предупредиха, че това може да навреди на работата на Организацията на обединените нации.