7 български евродепутати искат становище на Съда на ЕС за сделката с Меркосур, 9 - против

Седем български евродепутати са подкрепили решението на Европейския парламент (ЕП) поиска становище на Съда на ЕС за търговското споразумение с Меркосур (Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), а девет са гласували против него. Това показва проверка в сайта на ЕП.

Решението са подкрепили Христо Петров от „Renew Europe"/"Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), Рада Лайкова, Станислав Стоянов и Петър Волгин от „Европа на суверенните нации/"Възраждане", Ивайло Вълчев от Европейски консерватори и реформисти/"Има такъв народ" и нечленуващите в група Танер Кабилов и Елена Йончева от ДПС.

Против са гласували Андрей Ковачев, Илия Лазаров, Андрей Новаков и Емил Радев от групата на Европейската народна партия/ГЕРБ-СДС, Никола Минчев от „Renew Europe"/ПП-ДБ, Радан Кънев от Европейската народна партия/Демократи за силна България, Цветелина Пенкова и Кристиан Вигенин от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите/БСП и Илхан Кючюк от „Renew Europe", съобщи БТА.

Ева Майдел от групата на Европейската народна партия/ГЕРБ не е участвала в гласуването.

ЕС и Меркосур

Европейският парламент реши да поиска правна оценка от Съда на Европейския съюз относно оспорваното споразумение за свободна търговия между ЕС и четири държави от латиноамериканския блок Меркосур.

При гласуването в сряда 334 евродепутати подкрепиха предложението за сезиране на съда, 324 гласуваха против, а 11 се въздържаха.

Изчакването на становището на съда може значително да забави процеса на ратифициране на споразумението с държавите от Меркосур – Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай. Не е ясно в какъв срок Съдът на ЕС в Люксембург ще се произнесе, като предишни подобни правни оценки са отнемали между 16 и 26 месеца.

Споразумението беше подписано миналата седмица в Парагвай след повече от 25 години преговори и има за цел да премахне митата и други търговски бариери, както и да насърчи обмена на стоки и услуги между двата региона.

Протест срещу споразумението

Против споразумението протестираха фермери вчера и днес пред пред Европейския парламент в Страсбург.

Около 40 българи също участваха в протеста вчера. Искаме гласът на българските фермери, заедно с европейските, да бъде чут от представителите в Европейския парламент, каза за БТА Илия Проданов - председател на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Споразумението не отчита по никакъв начин пълната неконкурентоспособност на фермерите на Европа спрямо тези в Южна Америка. Поставя европейските фермери под риск от фалит, защото европейското земеделие произвежда при съвсем други условия – икономически, условия на труд. Всичко в Европа е по-скъпо заради "зелените амбиции" на ЕС. Внос от Южна Америка в Европа ще доведе до срив на цените, които производителите няма да могат да покрият, коментира Илия Проданов.

Европейската комисия води преговори по споразумението с държавите основателки на Меркосур - Аржентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай, от 1999 г. Споразумението бе обявено през 2019 г., но то така и не беше официално ратифицирано заради исканията на ЕС за ангажименти за обезлесяването на Амазония и изменението на климата.