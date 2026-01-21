Загиналите при пожара в търговски център в Пакистан вече са 50, още 84 са обявени за изчезнали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броят на загиналите при пожара в търговски център в Пакистан достигна 50.

Пакистански пожарникари извадиха днес телата на близо 25 души от развалините на изгорелия търговски център в Карачи, с което броят на жертвите достигна около 50, предаде Ройтерс.

Най-големият пожар в пристанищния град от повече от десетилетие избухна късно в събота и се разпространи бързо в многоетажния търговски център „Гул Плаза" , известен с 1200-те си семейни магазина, които продават сватбени дрехи, играчки, съдове и други стоки. „Намерихме между 20 и 25 трупа, или както вие ги наричате - останки", заяви пред репортери държавният служител Джавед Наби Хосо.

Той каза, че останките са били откарани в болница за ДНК тестове.

Поради трудностите при идентифицирането, той заяви, че е трудно да се даде точна информация за броя на жертвите, който по предишни данни беше 29.

Пожарникарите се бореха с пожара в мола до вчера, съобщи БТА.

Според държавната спасителна служба общо 84 души са регистрирани като изчезнали. Полицията заяви, че се опасява, че повечето от изчезналите са загинали, което означава, че броят на жертвите може да се увеличи още повече. „Това е сценарий от края на света", каза магазинерът Рехмат Хан, след като видя какво е останало от търговския център.

Той каза, че около 18-20 души са били в неговия магазин, включително шестима служители, когато пожарът е избухнал в мола. Всички те са изчезнали, каза той. Пожарът е най-смъртоносният в Карачи от 2012 г., когато при пожар в шивашка фабрика загинаха най-малко 260 души.