Тръмп: Разбрахме се с Рюте за Гренландия, няма да налагам мита

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е договорил с генералния секретар на НАТО Марк Рюте контурите на споразумение за бъдещето на Гренландия, предаде Ройтерс. Той няма да налага мита на съюзници от НАТО, както по-рано се беше заканил. Тръмп обяви новината в социалната мрежа Х.

„Въз основа на много продуктивна среща, която проведох с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, ние оформихме рамката на бъдещо споразумение по отношение на Гренландия и всъщност на целия Арктически регион. Това решение, ако бъде прието, ще бъде чудесно за Съединените американски щати и всички страни от НАТО. Въз основа на това разбиране, няма да налагам тарифите, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари. Водят се допълнителни дискусии относно Златния купол, що се отнася до Гренландия.

Допълнителна информация ще бъде предоставена с напредването на дискусиите. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф и различни други, ако е необходимо, ще отговарят за преговорите — те ще докладват директно на мен. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!"