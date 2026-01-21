Вучич критикува Тръмп и аплодира Фон дер Лайен

Сръбският президент Александър Вучич изненадващо аплодира речта на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Давос, наричайки я "много по-стратегически насочена" от тази на Доналд Тръмп. Вучия обяви, че през почивните дни тази седмица, 24 и 25 януари, ще се проведе извънредно заседание на сръбското правителство, „за да се намери най-безопасното и сигурно място за Сърбия поради влошаващата се ситуация в света".

Вучич оцени още, че новите мита на Тръмп в Сърбия ще нанесат най-много удари в автомобилната индустрия.

На 17 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви въвеждането на 10-процентни мита за осем европейски държави, които се противопоставят на намерението му Съединените щати да купят Гренландия. Но след разговор с шефа на НАТО Марк Рюте обяви, че се отказва митата, защото двамата са се договорили за Гренландия.

Вучич заяви, че първото му впечатление след речта на американския президент Доналд Тръмп на Световния икономически форум е, че нещата се насочват към по-нататъшна конфронтация и конфликт на Запад между Съединените щати и Европа.

Заявявайки, че му е необходимо време, за да анализира речта и да я коментира, Вучич каза, че Тръмп е интелигентен и чаровен, но че вчерашната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е била много по-стратегически насочена.

„Вчера говорих - бях изненадан от качеството на речта на Урсула фон дер Лайен. Не говоря за последствията, не говоря кой е по-силен, кой не е, но бях изненадан от качеството и начина на речта ѝ и съдържанието на речта на Урсула фон дер Лайен. По отношение на съдържанието, тя създаде вчера нова идеологическа платформа, нова политическа платформа. За мен това със сигурност е най-значимата ѝ реч, която съм чувал", каза Вучич, цитира БТА.

„Не бих казал това за г-н Тръмп. Бих казал, че е много интелигентен, изключително чаровен, че разбира добре, че проблемът с дълга се решава от темпа на растеж, разбира икономиката, но речта на Фон дер Лайен беше много по-стратегически ориентирана от неговата. Не бих говорил повече за речта на президента Тръмп", каза Вучич.

Той припомни, че Фон дер Лайен вчера е казала, че е дошъл краят на илюзиите и заблудите и че ЕС е била в състояние на очакване в продължение на година, че отношението на Америка ще се промени, но че сега трябва да се разбере, че това е постоянно състояние на нещата и че то изисква да бъде сформирана независима Европа.

„В този смисъл Тръмп помага на Европа, без да го възприема по този начин. Дали Европа ще има сили за това или не, не съм сигурен. И ако някой ме пита, бих казал шансът е 50/50. Може би дори повече „не", отколкото „да". Но идеите, които бяха изтъкнати, постулатите, които бяха направени от тези, които участваха в писането на тази реч, и в крайна сметка от самата Фон дер Лайен, са високи цели, не лесно постижими, но бих казал нещо, което ще представлява историята на бъдещето и за което ще се говори", каза Вучич.

Коментирайки речта на Доналд Тръмп, Вучич добави, че знае, че за съжаление голяма част от сръбските граждани напълно погрешно и ирационално ще се зарадват на думите му относно Гренландия и някои други теми.

„Не искам да коментирам това в този момент. Като президент на страната искам да остана господар на неизказаните думи", допълни Вучич.