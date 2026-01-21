Най-малко 8 нигерийски войници са убити при атака на "Боко Харам"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко осем нигерийски войници са убити, а 50 - ранени, когато ислямистки бунтовници от "Боко Харам" са атакували военна част в щата Борно, съобщиха представители на службите за сигурност, цитирани от Ройтерс.

Те казаха, че ислямистите са пристигнали с мотоциклети и бронирани превозни средства по време на инцидента в понеделник.

Военен източник заяви, че неговото подразделение е участвало в офанзива за прогонване на бунтовниците от триъгълника Тимбукту - дългогодишна крепост на екстремистите в североизточна Нигерия.

Бунтовниците влезли в тежка престрелка с войските, посочи той.

В изявление от днес военните заявиха, че войските са прочистили няколко ислямистки крепости в триъгълника Тимбукту и са предотвратили планирани атаки с импровизирани взривни устройства, монтирани на превозни средства. Военните заявиха, че войските са неутрализирали "един автомобил, натоварен с експлозиви, но втори е пробил отбранителните линии, убивайки няколко войници и членове на Гражданската съвместна оперативна група (ГСОГ)", гражданска милиция, която подкрепя военните, съобщава БТА.

Член на ГСОГ потвърди атаката и заяви, че правителствените сили са били числено превъзхождани от противника по време на нападението.

Триъгълникът Тимбукту, обширна и труднодостъпна област, простираща се в части от щата Борно, повече от десетилетие служи като база за бойците на "Боко Харам", които организират координирани атаки срещу военни позиции и цивилни общности.

"Боко Харам" е джихадистка група, която се появи в североизточната част на Нигерия през 2009 г., убила е десетки хиляди хора и е разселила милиони в Нигерия и съседните страни. Оттогава групата се разедини, като една от фракциите се присъедини към "Ислямска държава", за да сформира "Ислямска държава Западна Африка", която през последните години все по-често напада военни бази.