Освиркаха министъра на търговията на САЩ по време на вечеря в Давос

Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лутник бе освиркан по време на вечеря на Световния икономически форум в Давос. Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард дори напусна залата по време на неговата реч, съобщи Financial times.

Събирането във вторник вечерта прерасна в бурен скандал след войнствени изказвания на Лутник, разказват присъстващи пред изданието. Чули са се масови освирквания на фона на призиви за спокойствие от страна на Лари Финк от BlackRock – домакин на събитието и временен съпредседател на Световния икономически форум.

Лагард е била сред присъстващите, които са напуснали демонстративно по време на речта. Това станало, когато Лутник започнал да критикува фискалната политика на ЕС и нарекъл еврото „проект, който изисква американска субсидия за сигурност". Според присъстващи, неговите думи били директен удар по икономическата мощ на Еврозоната, което провокирало реакцията на Кристин Лагард.

Лутник описал европейските икономики като „стагниращи" и „неконкурентоспособни" спрямо американската. Лутник открито критикувал и високите лихвени проценти (визирайки и тези на ЕЦБ), като заявил, че те са основната пречка пред глобалния растеж. За Лагард това е директна намеса в независимата парична политика на ЕЦБ, чиято основна цел е стабилността на еврото чрез контрол на инфлацията.

Според един от присъстващите, Лутник заявил пред публиката, че светът трябва да се съсредоточи върху въглищата като енергиен източник вместо върху възобновяемите енергийни източници, и е направил пренебрежителни коментари по адрес на Европа. Той също така добавил: „Тук сме в Давос, за да изясним едно нещо: При президента Тръмп капитализмът има нов шериф в града."

По-рано във вторник Лутник публикува авторска статия във Financial Times (FT), в която написа: „Не отиваме в Давос, за да поддържаме статуквото. Отиваме, за да се изправим срещу него челно."

Един от присъстващите изпълнителни директори описал атмосферата тази вечер като „напрегната", докато друг я определил като „шумна и пиперлива". Пред FT преди конференцията Финк заяви: „Живеем в свят с все по-голяма поляризация. Има все повече хора, които говорят един срещу друг, а не един с друг." Той добави: „Моята роля е да издигна нивото на всички и да водим сериозен разговор."

Според двама висши мениджъри, един от хората, прекъсвали речта с подвиквания, е бил Ал Гор, бившият вицепрезидент на САЩ. От Министерството на търговията на САЩ заявиха: „Само един човек освиркваше и това беше Ал Гор."