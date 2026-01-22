Константин Вълков: На форума в Давос се видя, че Тръмп дава задна

"Поканите от страна на Тръмп са наполовина политически предложения и наполовина бизнес предложения", заяви в предаването на БНТ "Денят започва" журналистът Константин Вълков.

"60% от оръжията идват от Америка, ядрените оръжия идват от Америка. Европа е изключително зависима от Америка, но да не забравяме колко души живеят в нея. Категоричната й позиция ще има влияние върху намеренията на Тръмп", заяви още журналистът и каза, че според него на икономическия форум в Давос се е видяло, че Доналд Тръмп "дава задна".

"Съществуват три нива на разочарование от действията на Тръмп, първото е в неговата партия, второто е у гражданите на Америка, а третото е на световно ниво", коментира Вълков.

Той сравни речите на президента на САЩ Доналд Тръмп и на канадския премиер Марк Карни на икономическия форум в Давос. Според него речта на Тръмп е била скучна и е преповтаряла вече казани неща, докато тази на канадския премиер е била вдъхновяваща и е предизвикала бурни аплодисменти.

"В един момент в Гренландия имаше 18 американски бази. В момента тя е една", припомни Вълков на въпрос за желанието на Тръмп да завземе Гренландия и добави, че категоричната европейска позиция по темата ще има своето влияние.