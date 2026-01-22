Тръмп: Ще постигна постоянно споразумение за Гренландия

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е на път да постигне постоянно споразумение за Гренландия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Тръмп посочи в интервю за телевизия Си Ен Би Си, че вече са изготвени основните линии на споразумението, но отказа да оповести повече подробности. Американският лидер каза в отговор на въпроса дали островът ще стане собственост на САЩ, че това донякъде е сложно, но добави: "това за Гренландия ще вечно". По думите му споразумението засяга въпроси от сферата на сигурността.

Тръмп направи тези коментари, след като многократно повтори тезата си, че САЩ трябва да придобият Гренландия, за да защитят националната си сигурност от заплахи, които по думите му създават Китай и Русия.

Гренландия, автономна територия на членуващото в НАТО Кралство Дания, заяви, че не желае да става част от САЩ. Освен това съюзниците на Вашингтон от Алианса твърдят, че "САЩ не се нуждаят от контрол върху острова, за да защитят Арктика".

Тръмп се опита да принуди Дания да продаде острова и заплаши да наложи мита на страните, подкрепящи Копенхаген.

След срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте обаче Тръмп заяви, че е създадена рамка за бъдещо споразумение за Гренландия и целия арктически регион и с оглед на това няма да налага мита от другия месец.