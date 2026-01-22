Европейският съвет ще заседава извънредно в Брюксел за Гренландия

Европейският съвет ще заседава тази вечер извънредно в Брюксел, за да обсъди въпросите, възникнали около настояването на САЩ да получат Гренландия. Очаква се заседанието, на което България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков, да продължи няколко часа.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща уточни преди дни, че консултациите му с европейските лидери са показали единство по отношение на принципите на международното право, териториалната цялост и националния суверенитет; единство за подкрепа и съпричастност с Дания и Гренландия; отчитане на споделения трансатлантически интерес за мир и сигурност в Арктика, особено чрез НАТО; обща оценка, че митата биха подкопали трансатлантическите отношения и са несъвместими с търговското споразумение между ЕС и САЩ.

По думите на Коща страните от ЕС са готови да се защитят от всякаква форма на принуда. Според него те остават в готовност да продължат да се ангажират конструктивно със САЩ по всички въпроси от общ интерес.

Поканата на Коща към държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС бе отправена преди вчерашната реч на президента на САЩ Доналд Тръмп пред участниците в Световния икономически форум в Давос. Тръмп уточни, че въпросите за Гренландия ще се решат в преговори и с участието на НАТО, без да се прибягва до употреба на сила. По-рано президентът бе заявил, че страните, които подкрепят Гренландия и Дания, ще бъдат облагани допълнително при търговията със САЩ. Тази седмица Европейската комисия отбеляза, че от 7 февруари може да бъдат въведени ограничения в търговията с Вашингтон, но решение още не е взето.

Тази нощ Тръмп обяви, че няма да налага митата, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари, след разговор в Давос с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Говорител на Коща след това уточни, че днешната среща ще бъде отменена и ще се състои, като темата са новите развития в трансатлантическите отношения и отражението им за ЕС.