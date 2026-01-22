Путин потвърди срещата със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Руският президент Владимир Путин заяви, че в четвъртък ще приеме специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Путин съобщи за предстоящата среща тази нощ след оперативно съвещание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Руската федерация.

Руският президент отбеляза, че Уиткоф и Къшнър "пристигат в Москва, за да продължат диалога по въпросите за украинското урегулиране". Той отбеляза, че възнамерява да обсъди с представителите на САЩ и подробностите около участието на Русия в предложения от Тръмп Съвет за мир, след като американският лидер покани Москва да се включи в новата организация.

По-рано в сряда говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че тази среща на Путин с Уиткоф и Къшнър е включена в графика на президента.

Уиткоф от своя страна каза, че планира да пристигне в Москва в четвъртък късно през нощта. Специалният пратеник на американския президент посочи, че заедно с него в Русия ще пристигне и бизнесменът Джаред Къшнър, който присъстваше и на предишните преговори с руския президент.

Уиткоф и Къшнър във вторник разговаряха в продължение на повече от два часа със специалния пратеник на Кремъл за инвестиции и икономическо сътрудничество - Кирил Дмитриев, в "Ю Ес Ей Хаус" ("USA House") в Давос. Уиткоф оцени консултациите като "много положителни".