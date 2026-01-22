ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Саудитска Арабия, ОАЕ, Турция, Египет, Йордания, Индонезия, Пакистан и Катар ще се присъединят към Съвета за мир

Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Турция, Египет, Йордания, Индонезия, Пакистан и Катар са приели поканата да се присъединят към т.нар. Съвет за мир на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, като се позова на съвместно изявление на Рияд и Абу Даби, съобщи БТА. 

В текста се посочва, че всяка страна ще подпише документи за присъединяване в съответствие със вътрешните си правни процедури.

Кувейт също приема поканата за членство в Съвета за мир, съобщи външното министерство на страната.

Тръмп покани десетки световни лидери да се присъединят към неговата инициатива, насочена към разрешаване на глобални конфликти, въпреки че дипломати се опасяват, че този формат може да навреди на работата на ООН.

Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@FoxNews

