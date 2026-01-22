ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София -2° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22138839 www.24chasa.bg

НАТО: Рюте не е предлагал компромис на Тръмп за Гренландия

3448
Марк Рюте и Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте не е предлагал никакъв компромис със суверенитета по време на разговора си с американския президент Доналд Тръмп за Гренландия, обяви днес говорителката на алианса Алисън Харт, цитирана от Ройтерс и БТА. 

"Генералният секретар не е предлагал никакъв компромис със суверенитета по време на срещата си с президента (Тръмп - бел. ред.) в Давос", каза Харт. Тя не предостави повече информация, уточнява Ройтерс.

Двамата лидери се срещнаха в кулоарите на 56-ия Световен икономически форум в швейцарския курортен град Давос.

По-рано самият Рюте заяви, че страните по спора за контрола върху Гренландия "все още имат да свършат много работа", предаде ДПА.

Марк Рюте и Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини