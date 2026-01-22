НАТО: Рюте не е предлагал компромис на Тръмп за Гренландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте не е предлагал никакъв компромис със суверенитета по време на разговора си с американския президент Доналд Тръмп за Гренландия, обяви днес говорителката на алианса Алисън Харт, цитирана от Ройтерс и БТА.

"Генералният секретар не е предлагал никакъв компромис със суверенитета по време на срещата си с президента (Тръмп - бел. ред.) в Давос", каза Харт. Тя не предостави повече информация, уточнява Ройтерс.

Двамата лидери се срещнаха в кулоарите на 56-ия Световен икономически форум в швейцарския курортен град Давос.

По-рано самият Рюте заяви, че страните по спора за контрола върху Гренландия "все още имат да свършат много работа", предаде ДПА.