82-годишен мъж загина в катастрофа край Бургас

Двама загинаха при проливните дъждове в Атина

Двама загинаха при проливните дъждове в Атина СНИМКА: Ройтерс

Двама души са загинали на 21 януари в Гърция, след като проливни дъждове наводниха домове и търговски обекти в Атина и други части на страната, съобщават властите.

Жена е загинала, след като е била ударена от автомобил, отнесен от внезапни наводнения в южното атинско предградие Глифада, пише The Strairs Times.

По-рано същия ден служител на бреговата охрана е бил отнесен от бурното море в пристанище на Пелопонес, в южна Гърция.

„Той е паднал във водата, докато се е опитвал да завърже малка лодка в пристанището", казва представител на бреговата охрана.

Пожарната служба е получила стотици сигнали за изпомпване на вода от наводнени сгради в Атина. Очаква се дъждовната буря да се премести към източната част на страната на 22 януари.

